ЦБ запретил снимать свыше 10 тысяч долларов наличными с валютных вкладов с 9 марта
Россия и мир
Фото: Центральный Банк России
ЦБ ввел временный порядок обращения наличной валюты, он будет действовать с 9 марта по 9 сентября. В частности, накладывается запрет на снятие свыше $10 тысяч с валютных вкладов, сообщается на сайте регулятора.
Банк уточняет, что снять можно и больше средств, однако остальную часть денег можно будет получить в рублях по курсу на день выдачи.
В период действия временного порядка валюта будет выдаваться в американских долларах в независимости от валюты счета. Конвертация других валют в доллар США будет происходить по рыночному курсу на день выдачи, пояснил ЦБ.
Сообщается, что россияне могут продолжать хранить средства на валютных вкладах или счетах. Все средства сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счет или вклад. При этом условия по вкладу или счету не изменятся. Проценты по вкладам будут начисляться, как обычно, в той валюте, в которой вклад был открыт, уточняют в ЦБ.
Кроме того, россияне смогут открывать и новые валютные счета и вклады, но снять с них средства, пока действует временный порядок, можно будет в рублях по рыночному курсу на день выдачи.
ЦБ отмечает, что банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме. Также уточняется, что получить средства со своих валютных вкладов или счетов могут клиенты всех банков без исключения, при этом банкам может требоваться несколько дней, для того чтобы привезти необходимую сумму в наличной валюте в конкретное отделение.
В российских банках около 90% валютных счетов не превышают сумму в 10 тысяч долларов США, то есть 90% держателей валютных вкладов или счетов смогут полностью получить свои средства в наличной валюте, отмечает регулятор.
Банк уточняет, что снять можно и больше средств, однако остальную часть денег можно будет получить в рублях по курсу на день выдачи.
В период действия временного порядка валюта будет выдаваться в американских долларах в независимости от валюты счета. Конвертация других валют в доллар США будет происходить по рыночному курсу на день выдачи, пояснил ЦБ.
Сообщается, что россияне могут продолжать хранить средства на валютных вкладах или счетах. Все средства сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счет или вклад. При этом условия по вкладу или счету не изменятся. Проценты по вкладам будут начисляться, как обычно, в той валюте, в которой вклад был открыт, уточняют в ЦБ.
Кроме того, россияне смогут открывать и новые валютные счета и вклады, но снять с них средства, пока действует временный порядок, можно будет в рублях по рыночному курсу на день выдачи.
ЦБ отмечает, что банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме. Также уточняется, что получить средства со своих валютных вкладов или счетов могут клиенты всех банков без исключения, при этом банкам может требоваться несколько дней, для того чтобы привезти необходимую сумму в наличной валюте в конкретное отделение.
В российских банках около 90% валютных счетов не превышают сумму в 10 тысяч долларов США, то есть 90% держателей валютных вкладов или счетов смогут полностью получить свои средства в наличной валюте, отмечает регулятор.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Экономист Константин Селянин — о том, что происходит с рублем, когда нам всем ждать дефолт и что сейчас делать простым россиянам
28 февраля 2022
28 февраля 2022