Аэрофлот объявил о приостановке всех международных рейсов, кроме полетов в Белоруссию, с 8 марта
Россия и мир
Фото: Юлия Кольтенберг/Вечерние ведомости
Аэрофлот объявил о временной приостановке выполнения всех международных рейсов с 8 марта, об этом сообщается на сайте авиакомпании. Исключением станут рейсы в Белоруссию.
Также отмечается, что с 6 марта прекращается допуск на рейсы за границу для пассажиров, имеющих билеты в обе стороны с возвратом в Россию после 8 марта.
Также отмечается, что с 6 марта прекращается допуск на рейсы за границу для пассажиров, имеющих билеты в обе стороны с возвратом в Россию после 8 марта.
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