Дмитрий Песков ответил на вопрос, как россиянам выражать свою точку зрения с учетом закона о фейках
Россия и мир
Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. На вопрос, как россияне могут выражать свою точку зрения, если она не совпадает с официальной, он ответил, что все должны соблюдать принятый закон.
«В рамках закона… Можно обращаться к юристам по вопросам трактования и так далее. В данном случае можно только сказать, что закон принят, он подлежит к исполнению», - цитирует Пескова РИА Новости.
Вчера был принят закон об уголовном наказании за фейки о действиях российских войск и призывы к антироссийским санкциям.
«В рамках закона… Можно обращаться к юристам по вопросам трактования и так далее. В данном случае можно только сказать, что закон принят, он подлежит к исполнению», - цитирует Пескова РИА Новости.
Вчера был принят закон об уголовном наказании за фейки о действиях российских войск и призывы к антироссийским санкциям.
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