Вице-премьер Юрий Борисов предположил, что кризис в России продлится от 3 до 5 месяцев
Россия и мир
Фото: Минобрнауки РФ
Заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов полагает, что кризисный период в России продлится от 3 до 5 месяцев. Об этом он рассказал «Известиям».
По словам Борисова, санкции стали серьезным вызовом для российской промышленности, правительство России принимает эффективные меры использования бюджетных средств. В качестве примера он привел налоговые льготы на НДФЛ, увеличение доли авансирования по бюджетным обязательствам. Также для ряда системообразующих предприятий были разработаны меры пониженной ставки.
В правительстве рассчитывают, что принятые меры помогут безболезненно пройти кризисный период.
По словам Борисова, санкции стали серьезным вызовом для российской промышленности, правительство России принимает эффективные меры использования бюджетных средств. В качестве примера он привел налоговые льготы на НДФЛ, увеличение доли авансирования по бюджетным обязательствам. Также для ряда системообразующих предприятий были разработаны меры пониженной ставки.
В правительстве рассчитывают, что принятые меры помогут безболезненно пройти кризисный период.
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