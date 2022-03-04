Торговые сети в России предложили ограничить продажу некоторых товаров в одни руки
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
Крупнейшие федеральные и региональные торговые сети приняли решение минимизировать риски приобретения «перекупщиками» социально значимых продуктов питания, по которым в рамках договорённостей с Минпромторгом России, Минсельхозом России и ФАС установлена минимальная наценка. Об этом говорится в сообщении Минпромторга.
Как сообщается на сайте министерства, в некоторых регионах уже зафиксированы случаи, когда такие товары единовременно приобретались в очевидно большем, чем нужно для частного потребления, объеме (до нескольких тонн) для последующей перепродажи.
«Чтобы не нарушать логику выработанных продуктовым ритейлом и органами власти решений и гарантировано обеспечить гражданам возможность приобрести доступные продукты, сети предложили дать им возможность, руководствуясь реальной ситуацией, при необходимости ограничивать отпуск некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки», - говорится в сообщении.
Уточняется, что конкретные товары и параметры сети будут определять сами в рамках своих профильных ассоциаций (АКОРТ и Союз независимых сетей России). Минпромторг и Минсельхоз инициативу организаций торговли поддержали.
Как сообщается на сайте министерства, в некоторых регионах уже зафиксированы случаи, когда такие товары единовременно приобретались в очевидно большем, чем нужно для частного потребления, объеме (до нескольких тонн) для последующей перепродажи.
«Чтобы не нарушать логику выработанных продуктовым ритейлом и органами власти решений и гарантировано обеспечить гражданам возможность приобрести доступные продукты, сети предложили дать им возможность, руководствуясь реальной ситуацией, при необходимости ограничивать отпуск некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки», - говорится в сообщении.
Уточняется, что конкретные товары и параметры сети будут определять сами в рамках своих профильных ассоциаций (АКОРТ и Союз независимых сетей России). Минпромторг и Минсельхоз инициативу организаций торговли поддержали.
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