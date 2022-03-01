В Якутске запретили продавать газету объявлений «Всё для вас» с антивоенной обложкой

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

В Якутске запретили продавать номер газеты «Всё для вас» с антивоенной обложкой. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщил редактор издания Вячеслав Левин.По его словам, редакция получила письмо от распространителя ООО «Горпечать» с требованием дать объяснения.«Просим отправить официальное письмо-разрешение на распространение и торговлю газеты […], где на обложке напечатан лозунг «Нет войне». Если нет, то нам придется отказаться от этого номера», - говорится в обращении распространителя ООО «Горпечать». По словам редактора, письмо пришло не на официальном бланке.Еще одна частная компания Якутска отказалась распространять тираж без объяснения причин.«Мы выбрали альтернативную службу распространения, они развезли номер по магазинам, это, по сути, служба доставки при редакции», - говорит Вячеслав Левин.По словам редактора, решение опубликовать антивоенное сообщение на первой полосе было «естественным».«Это единственно возможные слова в данной ситуации. Мы, конечно, уже живем в антиутопии, но не совсем к этому привыкли. Поэтому такие фразы, как «нет войне» и «миру мир» всё ещё по инерции срываются с наших уст. Почему-то эти слова сегодня считаются чрезвычайно страшными для частных и государственных структур».Якутская газета «Все для вас» публикует частные объявления. Первая полоса обычно рекламного характера. Раньше издание не выходило с какими-либо лозунгами, призывами и обращениями.