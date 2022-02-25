ЦБ предписал взимать с физлиц комиссию от 30% при покупке валюты на бирже
Россия и мир
Фото: Центральный Банк России
Банк России предписал с 9:00 3 марта взимать комиссию не менее 30% при покупке физлицами долларов, евро и фунтов на бирже.
«30%-ная комиссия, которую брокеры должны брать с физических лиц при покупке валюты на бирже, просто выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, потому что банки имеют возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты», - пояснили Интерфаксу в ЦБ. Предписание действует до его отмены.
Ранее Банк России направил предписание, которым временно запретил брокерам исполнять поручения иностранных клиентов на продажу ценных бумаг.
«30%-ная комиссия, которую брокеры должны брать с физических лиц при покупке валюты на бирже, просто выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, потому что банки имеют возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты», - пояснили Интерфаксу в ЦБ. Предписание действует до его отмены.
Ранее Банк России направил предписание, которым временно запретил брокерам исполнять поручения иностранных клиентов на продажу ценных бумаг.
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