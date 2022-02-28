На «АвтоВАЗе» дефицит электронных компонентов, сборка автомобилей приостановлена
Россия и мир
Фото: официальный сайт Автоваз
«АвтоВАЗ» временно приостановит сборку автомобилей в Тольятти и Ижевске из-за продолжающегося дефицита электронных компонентов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя.
«В связи с продолжающимся кризисом поставок электронных компонентов и с целью недопущения значительного снижения уровня доходов сотрудников компании администрация «Автоваза» приняла следующие решения о графике работы предприятий в Тольятти и Ижевске: 5 марта 2022 года объявляется днем простоя с сохранением заработной платы. Период с 9 по 11 марта объявляется днями простоя с оплатой в размере двух третей от среднемесячного заработка», — говорится в сообщении.
Среди тех, кто уже сообщил о приостановке отгрузок и/или производства автомобилей в России, Volkswagen Group Rus (Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Lamborghini, Bentley и мотоциклы Ducati), General Motors (Chevrolet и Cadillac), Jaguar Land Rover, BMW, Renault, Hyundai, Toyota и Lexus, пишут «Ведомости».
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«В связи с продолжающимся кризисом поставок электронных компонентов и с целью недопущения значительного снижения уровня доходов сотрудников компании администрация «Автоваза» приняла следующие решения о графике работы предприятий в Тольятти и Ижевске: 5 марта 2022 года объявляется днем простоя с сохранением заработной платы. Период с 9 по 11 марта объявляется днями простоя с оплатой в размере двух третей от среднемесячного заработка», — говорится в сообщении.
Среди тех, кто уже сообщил о приостановке отгрузок и/или производства автомобилей в России, Volkswagen Group Rus (Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Lamborghini, Bentley и мотоциклы Ducati), General Motors (Chevrolet и Cadillac), Jaguar Land Rover, BMW, Renault, Hyundai, Toyota и Lexus, пишут «Ведомости».
Мы ведём оперативную онлайн-трансляцию о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
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