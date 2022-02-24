В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для россиян до 30 сентября
Россия и мир
Фото: Государственная дума РФ
Правительство РФ предложило ввести кредитные каникулы для россиян до 30 сентября 2022 г. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.
Сообщается, что экономические меры поддержки необходимы для защиты россиян «в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций».
«Законопроектом устанавливаются периоды, в течение которых ограничение по размеру полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых на момент заключения договора потребительского кредита (займа), не подлежит применению, а также период действия механизма «кредитных каникул» <...> до 30 сентября 2022 года», — говорится в пояснительной записке.
В документе указано, что правительство сможет продлить период действия такой меры поддержки после 30 сентября.
Кредитные каникулы действовали в России с 1 ноября по 31 декабря 2021-го на фоне пандемии коронавируса.
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Сообщается, что экономические меры поддержки необходимы для защиты россиян «в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций».
«Законопроектом устанавливаются периоды, в течение которых ограничение по размеру полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых на момент заключения договора потребительского кредита (займа), не подлежит применению, а также период действия механизма «кредитных каникул» <...> до 30 сентября 2022 года», — говорится в пояснительной записке.
В документе указано, что правительство сможет продлить период действия такой меры поддержки после 30 сентября.
Кредитные каникулы действовали в России с 1 ноября по 31 декабря 2021-го на фоне пандемии коронавируса.
Мы ведём оперативную онлайн-трансляцию о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
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