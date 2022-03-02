Forbes: Германия конфисковала роскошную яхту российского миллиардера Алишера Усманова
Россия и мир
Фото: Forbes
Власти Германии конфисковали яхту российского миллиардера Алишера Усманова. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники в яхтенной индустрии.
156-метровая яхта Dilbar находилась в Гамбурге, ее стоимость около 600 млн долларов, пишет Forbes.
Сообщается, что на яхте есть две вертолетные площадки, сауна, салон красоты, тренажерный зал и 12 люксов. По данным издания, «Dilbar может похвастаться самым большим бассейном, когда-либо установленным на яхте».
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156-метровая яхта Dilbar находилась в Гамбурге, ее стоимость около 600 млн долларов, пишет Forbes.
Сообщается, что на яхте есть две вертолетные площадки, сауна, салон красоты, тренажерный зал и 12 люксов. По данным издания, «Dilbar может похвастаться самым большим бассейном, когда-либо установленным на яхте».
Ранее ЕС ввел новый пакет антироссийских санкций против бизнесменов, чиновников, военных, сотрудников государственных СМИ из-за военной спецоперации на территории Украины.
Мы ведём оперативную онлайн-трансляцию о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
Роскомнадзор «настоятельно рекомендовал» называть «спецоперацией» действия военных на территории Украины. Материалы, в которых проводимая операция называется «войной», определяется ведомством как фейковая. СМИ, распространяющие информацию, которая, по определению Роскомнадзора, не соответствует действительности, могут получить штраф на сумму до 5 млн рублей или блокировку.
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