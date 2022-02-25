Глава МИД Сергей Лавров заявил, что третья мировая будет разрушительной ядерной войной
Россия и мир
Фото: МИД РФ
Третья мировая война, если она случится, будет ядерной и разрушительной. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Aljazeera, сообщает ТАСС.
«Третья мировая война будет разрушительной ядерной войной», - сказал министр.
Глава ведомства также напомнил слова президента США Джо Байдена, заявившего 26 февраля, что альтернативой жестким антироссийским санкциям была бы третья мировая война. По словам Байдена, введенные санкции стали «самыми масштабными в истории».
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«Третья мировая война будет разрушительной ядерной войной», - сказал министр.
Глава ведомства также напомнил слова президента США Джо Байдена, заявившего 26 февраля, что альтернативой жестким антироссийским санкциям была бы третья мировая война. По словам Байдена, введенные санкции стали «самыми масштабными в истории».
Мы ведём оперативную онлайн-трансляцию о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
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