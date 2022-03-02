Глава Союза журналистов России — об изъятии «антивоенного» тиража уральских газет: «Изучаем ситуацию»
Россия и мир
Фото: газета "Глобус"
Газеты нескольких городов Свердловской области сегодня вышли с антивоенными обложками.
«Вечерний Краснотурьинск», «Вечерний Карпинск», газета «Про Североуральск» и серовский «Глобус», входящие в холдинг «ВК-Медиа», разместили на первых полосах фразу «это безумие должно быть остановлено». Также на обложках были размещены QR-коды, ведущие на антивоенную петицию на сайте change.org.
Сегодня в холдинг «ВК-Медиа» пришли полицейские, по данным сотрудников, тираж четырех изданий изъяли.
Мы обратились за комментариями в Союз журналистов России. Глава организации Владимир Соловьев ответил нам, что сейчас устанавливаются все обстоятельства.
«Изучаем ситуацию, все будет на сайте», - ответил руководитель Союза.
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Роскомнадзор «настоятельно рекомендовал» называть «спецоперацией» действия военных на территории Украины. Материалы, в которых проводимая операция называется «войной», определяется ведомством как фейковая. СМИ, распространяющие информацию, которая, по определению Роскомнадзора, не соответствует действительности, могут получить штраф на сумму до 5 млн рублей или блокировку.
«Вечерний Краснотурьинск», «Вечерний Карпинск», газета «Про Североуральск» и серовский «Глобус», входящие в холдинг «ВК-Медиа», разместили на первых полосах фразу «это безумие должно быть остановлено». Также на обложках были размещены QR-коды, ведущие на антивоенную петицию на сайте change.org.
Сегодня в холдинг «ВК-Медиа» пришли полицейские, по данным сотрудников, тираж четырех изданий изъяли.
Мы обратились за комментариями в Союз журналистов России. Глава организации Владимир Соловьев ответил нам, что сейчас устанавливаются все обстоятельства.
«Изучаем ситуацию, все будет на сайте», - ответил руководитель Союза.
Мы ведём оперативную онлайн-трансляцию о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
Роскомнадзор «настоятельно рекомендовал» называть «спецоперацией» действия военных на территории Украины. Материалы, в которых проводимая операция называется «войной», определяется ведомством как фейковая. СМИ, распространяющие информацию, которая, по определению Роскомнадзора, не соответствует действительности, могут получить штраф на сумму до 5 млн рублей или блокировку.
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