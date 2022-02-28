«Соллерс Форд» остановил производство автомобилей Форд Транзит в России, в том числе «скорых» нового поколения

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Компания «Соллерс Форд», производящая автомобили Форд Транзит в Елабуге, сообщила об уходе в простой с 3 марта.«В связи с решением Ford Motor Company о временной приостановке деятельности и операций совместного предприятия, Соллерс Форд сообщает об уходе в простой с 3 марта. Руководство Соллерс Форд предпримет все установленные законом действия, чтобы обеспечить социальные обязательства перед коллективом в период вынужденного простоя», - сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе компании.«Соллерс Форд» намерен возобновить работу «в возможно короткие сроки после принятия соответствующего решения со стороны Ford Motor Company».В середине февраля «Соллерс Форд» начала продажи новых модульных автомобилей скорой медицинской помощи, выполненных на базе Форд Транзит. Такая разработка может применяться при производстве «скорых» классов А, В, С, сообщали в компании.«Скорые» нового поколения отличает увеличенное пространство медицинского салона. Мебель, изготовленная по бескаркасной модульной технологии, позволяет менять расположения полок для удобного размещения медоборудования.В феврале компания объявила об увеличении объема производства автомобилей, для этого штат сотрудников увеличили на 100 человек.