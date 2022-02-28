«Соллерс Форд» остановил производство автомобилей Форд Транзит в России, в том числе «скорых» нового поколения
Россия и мир
Фото: "Соллерс Форд"
Компания «Соллерс Форд», производящая автомобили Форд Транзит в Елабуге, сообщила об уходе в простой с 3 марта.
«В связи с решением Ford Motor Company о временной приостановке деятельности и операций совместного предприятия, Соллерс Форд сообщает об уходе в простой с 3 марта. Руководство Соллерс Форд предпримет все установленные законом действия, чтобы обеспечить социальные обязательства перед коллективом в период вынужденного простоя», - сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе компании.
«Соллерс Форд» намерен возобновить работу «в возможно короткие сроки после принятия соответствующего решения со стороны Ford Motor Company».
В середине февраля «Соллерс Форд» начала продажи новых модульных автомобилей скорой медицинской помощи, выполненных на базе Форд Транзит. Такая разработка может применяться при производстве «скорых» классов А, В, С, сообщали в компании.
«Скорые» нового поколения отличает увеличенное пространство медицинского салона. Мебель, изготовленная по бескаркасной модульной технологии, позволяет менять расположения полок для удобного размещения медоборудования.
В феврале компания объявила об увеличении объема производства автомобилей, для этого штат сотрудников увеличили на 100 человек.
«В связи с решением Ford Motor Company о временной приостановке деятельности и операций совместного предприятия, Соллерс Форд сообщает об уходе в простой с 3 марта. Руководство Соллерс Форд предпримет все установленные законом действия, чтобы обеспечить социальные обязательства перед коллективом в период вынужденного простоя», - сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе компании.
«Соллерс Форд» намерен возобновить работу «в возможно короткие сроки после принятия соответствующего решения со стороны Ford Motor Company».
В середине февраля «Соллерс Форд» начала продажи новых модульных автомобилей скорой медицинской помощи, выполненных на базе Форд Транзит. Такая разработка может применяться при производстве «скорых» классов А, В, С, сообщали в компании.
«Скорые» нового поколения отличает увеличенное пространство медицинского салона. Мебель, изготовленная по бескаркасной модульной технологии, позволяет менять расположения полок для удобного размещения медоборудования.
В феврале компания объявила об увеличении объема производства автомобилей, для этого штат сотрудников увеличили на 100 человек.
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