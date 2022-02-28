Министр обороны РФ Шойгу: Россия продолжит спецоперацию «до достижения поставленных целей»
Россия и мир
Фото: Министерство обороны РФ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сегодня на селекторном совещании назвал главные цели военной спецоперации, проводимой на территории Украины.
«Главное для нас – защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны», - заявил министр обороны.
По его словам, в ходе боестолкновений украинская сторона «не гнушается использовать мирных граждан в качестве живого щита». Реактивные системы залпового огня, крупнокалиберные орудия, минометы размещаются во дворах жилых домов, вблизи школ и детских садов, говорит глава ведомства.
Он подчеркнул, что российская армия не оккупирует украинскую территорию и принимает все меры для безопасности мирных жителей, удары при этом наносятся «только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием».
По словам Шойгу, группировка вооруженных сил РФ продолжит проведение спецоперации на территории Украины до достижения поставленных целей.
Также министр анонсировал проведение первого Международного антифашистского конгресса, он пройдет в августе во время форума «Армия-2022». По словам Шойгу, конгресс призван «объединить усилия международного сообщества в борьбе с идеологией нацизма, неонацизма в любых формах его проявления в современном мире».
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Роскомнадзор «настоятельно рекомендовал» называть «спецоперацией» действия военных на территории Украины. Материалы, в которых проводимая операция называется «войной», определяется ведомством как фейковая. СМИ, распространяющие информацию, которая, по определению Роскомнадзора, не соответствует действительности, могут получить штраф на сумму до 5 млн рублей или блокировку.
«Главное для нас – защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны», - заявил министр обороны.
По его словам, в ходе боестолкновений украинская сторона «не гнушается использовать мирных граждан в качестве живого щита». Реактивные системы залпового огня, крупнокалиберные орудия, минометы размещаются во дворах жилых домов, вблизи школ и детских садов, говорит глава ведомства.
Он подчеркнул, что российская армия не оккупирует украинскую территорию и принимает все меры для безопасности мирных жителей, удары при этом наносятся «только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием».
По словам Шойгу, группировка вооруженных сил РФ продолжит проведение спецоперации на территории Украины до достижения поставленных целей.
Также министр анонсировал проведение первого Международного антифашистского конгресса, он пройдет в августе во время форума «Армия-2022». По словам Шойгу, конгресс призван «объединить усилия международного сообщества в борьбе с идеологией нацизма, неонацизма в любых формах его проявления в современном мире».
Мы ведём оперативную онлайн-трансляцию о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
Роскомнадзор «настоятельно рекомендовал» называть «спецоперацией» действия военных на территории Украины. Материалы, в которых проводимая операция называется «войной», определяется ведомством как фейковая. СМИ, распространяющие информацию, которая, по определению Роскомнадзора, не соответствует действительности, могут получить штраф на сумму до 5 млн рублей или блокировку.
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