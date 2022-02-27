Росавиация призвала россиян не ждать гуманитарные рейсы и возвращаться домой альтернативными маршрутами
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В Росавиации обсудили авиаперевозку соотечественников в условиях ограничений полетов, в том числе организацию гуманитарных рейсов из стран, в которых находятся наиболее многочисленные группы граждан России. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Из-за отмены рейсов в европейские страны авиакомпании принимают меры по организации перевозок своих пассажиров через авиакомпании-партнёры. Сообщается, что в случае отказа пассажира от перевозки деньги вернут в полном объеме.
Выполнение гуманитарных рейсов будет возможно при условии положительных решений авиационных властей стран ЕС, сообщает Росавиация. В ведомстве отмечают, что на это потребуется время.
«Принимая во внимание опыт организации подобных рейсов в 2020 году, сбор данных и их обработка требуют время и создания специальных ресурсов. В этой связи гражданам России рекомендуется рассмотреть альтернативные маршруты возращения домой, что на текущий момент представляется наиболее предпочтительным», - сообщает Росавиация.
В ведомстве рекомендуют использовать коммерческие рейсы иностранных авиакомпаний для перелета в третьи страны, не ограничившие авиасообщение с РФ. Затем рейсами российских или иностранных авиакомпаний в пункты на территории России. Например, через Азербайджан, Армению, Казахстан, Катар, ОАЭ, Турцию, и др.
Также предлагается использовать маршруты смешанного транспортного сообщения. Например, добираться до пунктов в Латвии, Литве, Польше и Финляндии, используя рейсы иностранных авиакомпаний или другой вид транспорта. Затем наземным транспортом в пункты на территории России, в том числе через Белоруссию.
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Из-за отмены рейсов в европейские страны авиакомпании принимают меры по организации перевозок своих пассажиров через авиакомпании-партнёры. Сообщается, что в случае отказа пассажира от перевозки деньги вернут в полном объеме.
Выполнение гуманитарных рейсов будет возможно при условии положительных решений авиационных властей стран ЕС, сообщает Росавиация. В ведомстве отмечают, что на это потребуется время.
«Принимая во внимание опыт организации подобных рейсов в 2020 году, сбор данных и их обработка требуют время и создания специальных ресурсов. В этой связи гражданам России рекомендуется рассмотреть альтернативные маршруты возращения домой, что на текущий момент представляется наиболее предпочтительным», - сообщает Росавиация.
В ведомстве рекомендуют использовать коммерческие рейсы иностранных авиакомпаний для перелета в третьи страны, не ограничившие авиасообщение с РФ. Затем рейсами российских или иностранных авиакомпаний в пункты на территории России. Например, через Азербайджан, Армению, Казахстан, Катар, ОАЭ, Турцию, и др.
Также предлагается использовать маршруты смешанного транспортного сообщения. Например, добираться до пунктов в Латвии, Литве, Польше и Финляндии, используя рейсы иностранных авиакомпаний или другой вид транспорта. Затем наземным транспортом в пункты на территории России, в том числе через Белоруссию.
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