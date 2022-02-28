Cайты российских СМИ, включая «Коммерсантъ», Forbes, «Известия», ТАСС, «РИА Новости», атаковали хакеры
Россия и мир
Фото: такое изображение появляется при попытке зайти на взломанные сайты некоторых СМИ
Российские СМИ массово сообщают о взломах сайтов. Cайты российских СМИ, включая «Коммерсантъ», Forbes, «Известия», ТАСС, «РИА Новости» атаковали хакеры. Не работают и многие другие, в том числе сайты медиа из регионов. Например, о взломе сообщал екатеринбургский Е1.
При попытке зайти на некоторые из сайтов появляется картинка с комментариями о военной спецоперации России. Внизу стоит подпись хакерской группировки Anonymous, объявившей о начале хакерских атак на российские ресурсы после начала военных действий российской армии на территории Украины.
ТАСС выпустил официальное заявление:
"Официальный сайт нашего агентства подвергся хакерской атаке и был взломан. Злоумышленники разместили на нем информацию, которая не соответствуют действительности. Редакция ТАСС не имеет отношения к этому заявлению. Все последние дни сайт агентства ТАСС находился под постоянными массированными хакерскими атаками. Сегодня злоумышленникам удалось преодолеть защиту. В настоящее время ведутся работы по восстановлению работоспособности сайта ТАСС", - сообщил Департамент корпоративных коммуникаций агентства.
Общее количество сайтов СМИ, взломанных хакерами Anonymous, пока не известно. Отмечается, что взлому подверглись также и СМИ Беларуси.
Позже издания сообщили, что их сайты выдавали сообщение из-за кибератаки на сервис, собирающий статистику Onthe.io. Сейчас идут работы над устранением этих проблем.
При попытке зайти на некоторые из сайтов появляется картинка с комментариями о военной спецоперации России. Внизу стоит подпись хакерской группировки Anonymous, объявившей о начале хакерских атак на российские ресурсы после начала военных действий российской армии на территории Украины.
ТАСС выпустил официальное заявление:
"Официальный сайт нашего агентства подвергся хакерской атаке и был взломан. Злоумышленники разместили на нем информацию, которая не соответствуют действительности. Редакция ТАСС не имеет отношения к этому заявлению. Все последние дни сайт агентства ТАСС находился под постоянными массированными хакерскими атаками. Сегодня злоумышленникам удалось преодолеть защиту. В настоящее время ведутся работы по восстановлению работоспособности сайта ТАСС", - сообщил Департамент корпоративных коммуникаций агентства.
Общее количество сайтов СМИ, взломанных хакерами Anonymous, пока не известно. Отмечается, что взлому подверглись также и СМИ Беларуси.
Позже издания сообщили, что их сайты выдавали сообщение из-за кибератаки на сервис, собирающий статистику Onthe.io. Сейчас идут работы над устранением этих проблем.
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