Путин заявил Си Цзиньпину, что заинтересован в переговорах с украинским коллегой
Россия и мир
Фото: официальный сайт Президента РФ
Президент России Владимир Путин в переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что российская сторона заинтересована в переговорах с Киевом на высоком уровне, передает РБК со ссылкой на китайское телевидение CCTV.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил России провести переговоры, «чтобы остановить гибель людей».
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Москва будет готова к дискуссии после того, как Вооруженные силы Украины сложат оружие.
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил России провести переговоры, «чтобы остановить гибель людей».
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Москва будет готова к дискуссии после того, как Вооруженные силы Украины сложат оружие.
Мы ведём оперативную онлайн-трансляцию о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
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