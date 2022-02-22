Минобороны РФ: российские военные взяли под контроль Чернобыльскую АЭС, чтобы избежать ядерной провокации
Россия и мир
Фото: Министерство обороны РФ
В Минобороны России провели брифинг со свежими данными о ходе боевых действий.
Сообщается, что 24 февраля ВДВ России взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС. По договоренности с украинскими военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС контролируется безопасность энергоблоков и саркофага. Отмечается, что радиоактивный фон в норме. Персонал АЭС обслуживает объекты в штатном режиме. По заявлению Минобороны, это позволит избежать ядерной провокации со стороны террористических организаций.
Также в ведомстве сообщают, что в ходе боевых действий сложили оружие и сдались более 150 военнослужащих различных силовых структур Украины. В районе острова Змеиный (Одесская область) сложили оружие и сдались 82 украинских военных, с них берут подписку об отказе от участия в боевых действиях, сдались 11 военнослужащих отдельной механизированной бригады ВСУ. Всех сдавшихся военнослужащих отпустят домой, заявили в Минобороны.
Сообщается, что одно из подразделений морской пехоты ВСУ вышло на контакт с командованием народной милиции ДНР и запросило коридор для выхода на территорию республики. После сдачи оружия они также смогу вернуться к своим семьям, отметили в ведомстве.
В ходе операции российскими ВС выведены из строя 118 объектов украинской военной инфраструктуры, в том числе 11 военных аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи, 14 комплексов ПВО С-300 и «Оса» и 36 РЛС.
Сообщается, что сбиты 5 боевых самолетов, 1 вертолет и 5 беспилотников, уничтожены 18 танков и других боевых бронемашин, 7 реактивных систем залпового огня, 41 единица военной спецавтотехники и 5 боевых катеров.
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Сообщается, что 24 февраля ВДВ России взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС. По договоренности с украинскими военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС контролируется безопасность энергоблоков и саркофага. Отмечается, что радиоактивный фон в норме. Персонал АЭС обслуживает объекты в штатном режиме. По заявлению Минобороны, это позволит избежать ядерной провокации со стороны террористических организаций.
Также в ведомстве сообщают, что в ходе боевых действий сложили оружие и сдались более 150 военнослужащих различных силовых структур Украины. В районе острова Змеиный (Одесская область) сложили оружие и сдались 82 украинских военных, с них берут подписку об отказе от участия в боевых действиях, сдались 11 военнослужащих отдельной механизированной бригады ВСУ. Всех сдавшихся военнослужащих отпустят домой, заявили в Минобороны.
Сообщается, что одно из подразделений морской пехоты ВСУ вышло на контакт с командованием народной милиции ДНР и запросило коридор для выхода на территорию республики. После сдачи оружия они также смогу вернуться к своим семьям, отметили в ведомстве.
В ходе операции российскими ВС выведены из строя 118 объектов украинской военной инфраструктуры, в том числе 11 военных аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи, 14 комплексов ПВО С-300 и «Оса» и 36 РЛС.
Сообщается, что сбиты 5 боевых самолетов, 1 вертолет и 5 беспилотников, уничтожены 18 танков и других боевых бронемашин, 7 реактивных систем залпового огня, 41 единица военной спецавтотехники и 5 боевых катеров.
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