Песков прокомментировал вопросы о границах ДНР и ЛНР и возможное введение войск
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, РФ признает ДНР и ЛНР в тех границах, «в которых они себя провозглашали», сообщает ТАСС.
Журналисты уточнили у него, включают ли эти границы Мариуполь.
«Мне нечего добавить. В тех границах, в которых они существуют и были провозглашены. И были провозглашены, и существуют», — цитирует Пескова «Интерфакс».
Также он прокомментировал возможность введения войск в Донбасс. По его словам, решение о вводе российских войск в ДНР и ЛНР будет приниматься в зависимости от ситуации и в случае обращений глав республик.
Песков добавил, что разрыв дипотношений с Украиной крайне нежелателен, это сделает отношения двух стран и народов еще сложнее.
Журналисты уточнили у него, включают ли эти границы Мариуполь.
«Мне нечего добавить. В тех границах, в которых они существуют и были провозглашены. И были провозглашены, и существуют», — цитирует Пескова «Интерфакс».
Также он прокомментировал возможность введения войск в Донбасс. По его словам, решение о вводе российских войск в ДНР и ЛНР будет приниматься в зависимости от ситуации и в случае обращений глав республик.
Песков добавил, что разрыв дипотношений с Украиной крайне нежелателен, это сделает отношения двух стран и народов еще сложнее.
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