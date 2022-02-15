Минобороны РФ: уничтожены БМП и пятеро украинских военных, нарушивших российскую границу
Россия и мир
Фото: Министерство обороны РФ
Российские военные во время перестрелки подбили две боевые машины пехоты Вооруженных сил Украины, перешедшие границу с РФ.
Убиты пятеро украинских военных. Потерь с российской стороны нет.
«Подразделение Южного военного округа совместно с пограничным нарядом ФСБ России предотвратило нарушение государственной границы России диверсионно-разведывательной группы с территории Украины», — сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
Отмечается, что БМП планировали эвакуировать украинских военных.
Украинская сторона эту информацию пока не комментировала.
Убиты пятеро украинских военных. Потерь с российской стороны нет.
«Подразделение Южного военного округа совместно с пограничным нарядом ФСБ России предотвратило нарушение государственной границы России диверсионно-разведывательной группы с территории Украины», — сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
Отмечается, что БМП планировали эвакуировать украинских военных.
Украинская сторона эту информацию пока не комментировала.
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