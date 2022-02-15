Минобороны РФ: уничтожены БМП и пятеро украинских военных, нарушивших российскую границу

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Российские военные во время перестрелки подбили две боевые машины пехоты Вооруженных сил Украины, перешедшие границу с РФ.Убиты пятеро украинских военных. Потерь с российской стороны нет.«Подразделение Южного военного округа совместно с пограничным нарядом ФСБ России предотвратило нарушение государственной границы России диверсионно-разведывательной группы с территории Украины», — сообщили в пресс-службе Южного военного округа.Отмечается, что БМП планировали эвакуировать украинских военных.Украинская сторона эту информацию пока не комментировала.