Россияне могут оформить сертификат о COVID-19 на основе теста на антитела
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
С 21 февраля в России можно оформить сертификат о перенесенной коронавирусной инфекции на основании положительного теста на антитела. Соответствующий приказ Минздрава РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Требования к уровню антител не установлены, необходимо только их наличие. Сертификат будет формироваться однократно при наличии на едином портале госуслуг сведений о результатах теста на антитела. Документ будет сформирован не позднее трех календарных дней со дня подачи заявления на портале, пояснили в пресс-службе Минздрава.
Срок действия ковид-сертификата, полученного таким образом, составит шесть месяцев.
Требования к уровню антител не установлены, необходимо только их наличие. Сертификат будет формироваться однократно при наличии на едином портале госуслуг сведений о результатах теста на антитела. Документ будет сформирован не позднее трех календарных дней со дня подачи заявления на портале, пояснили в пресс-службе Минздрава.
Срок действия ковид-сертификата, полученного таким образом, составит шесть месяцев.
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