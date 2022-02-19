Россияне могут оформить сертификат о COVID-19 на основе теста на антитела

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

С 21 февраля в России можно оформить сертификат о перенесенной коронавирусной инфекции на основании положительного теста на антитела. Соответствующий приказ Минздрава РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Требования к уровню антител не установлены, необходимо только их наличие. Сертификат будет формироваться однократно при наличии на едином портале госуслуг сведений о результатах теста на антитела. Документ будет сформирован не позднее трех календарных дней со дня подачи заявления на портале, пояснили в пресс-службе Минздрава.Срок действия ковид-сертификата, полученного таким образом, составит шесть месяцев.