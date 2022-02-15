«Пацан сказал — пацан сделал». Сергей Лавров предложил соблюдать «понятия» в отношениях между странами
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Глава российского МИД Сергея Лавров сегодня подробно рассказал о том, как он видит международную обстановку. Полный текст интервью опубликован на сайте ведомства.
Особое внимание министр уделил гарантиям безопасности. По его словам, Москва будет добиваться от США и НАТО выполнения данных России обещаний по безопасности. При этом, комментируя дипломатические отношения между странами, Сергей Лавров обратился к жаргонной лексике.
«Будем добиваться, чтобы все было честно. Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие – «пацан сказал – пацан сделал». По крайней мере, «понятия» должны соблюдаться и на международном уровне», — заявил глава МИД.
«Мы заинтересованы в том, чтобы подробнейшим образом объяснить американским коллегам и всем их союзникам по НАТО, что не можем удовлетвориться обещаниями. Тем более что письменные обязательства глав государств и правительств, требующие от натовцев учитывать наши интересы в полной мере (не говоря про устные гарантии, о которых Президент России В.В. Путин не раз упоминал), оказывается, ничего не стоят», — заключил министр.
Особое внимание министр уделил гарантиям безопасности. По его словам, Москва будет добиваться от США и НАТО выполнения данных России обещаний по безопасности. При этом, комментируя дипломатические отношения между странами, Сергей Лавров обратился к жаргонной лексике.
«Будем добиваться, чтобы все было честно. Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие – «пацан сказал – пацан сделал». По крайней мере, «понятия» должны соблюдаться и на международном уровне», — заявил глава МИД.
«Мы заинтересованы в том, чтобы подробнейшим образом объяснить американским коллегам и всем их союзникам по НАТО, что не можем удовлетвориться обещаниями. Тем более что письменные обязательства глав государств и правительств, требующие от натовцев учитывать наши интересы в полной мере (не говоря про устные гарантии, о которых Президент России В.В. Путин не раз упоминал), оказывается, ничего не стоят», — заключил министр.
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