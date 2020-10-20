Депутатов Милонова и Поклонскую не пустили в Госдуму из-за отказа сдавать тест на COVID-19

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Депутатов Поклонскую и Милонова не допустили на пленарное заседание Государственной думы из-за отказа сдавать тест на коронавирус, сообщил источник в аппарате нижней палаты парламента.Как отметили в аппарате нижней палаты парламента, в Госдуме принимаются серьезные меры по обеспечению ее деятельности. «Это находит понимание, практически, у всех депутатов, но, как оказалось, есть и исключения», - указал источник.Отмечается, что с начала пандемии в Госдуме введено обязательное тестирование депутатов и сотрудников аппарата перед началом пленарных заседаний. Также сокращено число сотрудников, работающих на Охотном ряду, и закрыты точки питания.