Депутатов Милонова и Поклонскую не пустили в Госдуму из-за отказа сдавать тест на COVID-19
Россия и мир
Депутатов Поклонскую и Милонова не допустили на пленарное заседание Государственной думы из-за отказа сдавать тест на коронавирус, сообщил источник в аппарате нижней палаты парламента.
Как отметили в аппарате нижней палаты парламента, в Госдуме принимаются серьезные меры по обеспечению ее деятельности. «Это находит понимание, практически, у всех депутатов, но, как оказалось, есть и исключения», - указал источник.
Отмечается, что с начала пандемии в Госдуме введено обязательное тестирование депутатов и сотрудников аппарата перед началом пленарных заседаний. Также сокращено число сотрудников, работающих на Охотном ряду, и закрыты точки питания.
Как отметили в аппарате нижней палаты парламента, в Госдуме принимаются серьезные меры по обеспечению ее деятельности. «Это находит понимание, практически, у всех депутатов, но, как оказалось, есть и исключения», - указал источник.
Отмечается, что с начала пандемии в Госдуме введено обязательное тестирование депутатов и сотрудников аппарата перед началом пленарных заседаний. Также сокращено число сотрудников, работающих на Охотном ряду, и закрыты точки питания.
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