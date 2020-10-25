Британцы обеспокоены возросшим количеством российских подлодок в Северной Атлантике
Россия и мир
Число российских подводных лодок на севере Атлантики резко возросло, сообщает РИА Новости, ссылаясь на британский таблоид Daily Mail.
Таблоид сообщает, что возле берегов Соединенного Королевства обнаружены российские малозаметные подлодки класса "Акула". Россия увеличила количество отправляемых в зону операций британского флота субмарин с одной до двух-трех. В издании ситуацию назвали "серьезной".
По мнению британских военных экспертов, «ужасающее» нашествие российских субмарин на воды Атлантики, которые раньше контролировали суда Королевского флота и ВМС США, свидетельствует о новом витке холодной войны, пишет издание.
Таблоид сообщает, что возле берегов Соединенного Королевства обнаружены российские малозаметные подлодки класса "Акула". Россия увеличила количество отправляемых в зону операций британского флота субмарин с одной до двух-трех. В издании ситуацию назвали "серьезной".
По мнению британских военных экспертов, «ужасающее» нашествие российских субмарин на воды Атлантики, которые раньше контролировали суда Королевского флота и ВМС США, свидетельствует о новом витке холодной войны, пишет издание.
Возле больницы №24 Екатеринбурга встала пробка из машин скорой
25 октября 2020
25 октября 2020
Уровень безработицы в Свердловской области составляет 6,2%
26 октября 2020
26 октября 2020
Кольцово перейдет на осенне-зимнее расписание полетов
23 октября 2020
23 октября 2020
В Свердловской области ожидается похолодание
19 октября 2020
19 октября 2020