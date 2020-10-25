Британцы обеспокоены возросшим количеством российских подлодок в Северной Атлантике

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Число российских подводных лодок на севере Атлантики резко возросло, сообщает РИА Новости, ссылаясь на британский таблоид Daily Mail.Таблоид сообщает, что возле берегов Соединенного Королевства обнаружены российские малозаметные подлодки класса "Акула". Россия увеличила количество отправляемых в зону операций британского флота субмарин с одной до двух-трех. В издании ситуацию назвали "серьезной".По мнению британских военных экспертов, «ужасающее» нашествие российских субмарин на воды Атлантики, которые раньше контролировали суда Королевского флота и ВМС США, свидетельствует о новом витке холодной войны, пишет издание.