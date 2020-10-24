Два человека погибли в перестрелке между сотрудниками Росгвардии и ОМОНа в Чечне

© Вечерние ведомости

По меньшей мере два человека погибли в перестрелке между сотрудниками СОБРа Росгвардии и ОМОНа в чеченском селе Ачхой-Мартан. Ранения получили как минимум три человека, передает Вести.ру. Известно, что один из погибших — сотрудник Росгвардии, а еще один — гражданский.По информации издания Baza, конфликт начался со словесной перепалки в кафе «Смайл» в селе Ачхой-Мартан. Управляющий заведением вывел на улицу двух пьяных сотрудников ОМОН — братьев Шамиля и Шамхана Марзабековых — и попытался их успокоить. Помочь с гостями он попросил своего знакомого сотрудника Росгвардии, и на место приехали трое бойцов СОБР. В итоге силовики сначала устроили поножовщину, затем стрельбу.