Депутаты Госдумы приняли закон об изменении порядка формирования кабмина

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Госдума приняла в третьем чтении закон, устанавливающий новый порядок назначения на должность членов правительства. Об этом сообщается на сайте нижней палаты. Поправки направлены на приведение законодательства в соответствие с измененной в результате общероссийского голосования Конституцией.Как отмечает lenta.ru, президент может назначать председателя правительства, его заместителей и федеральных министров только после их утверждения Госдумой. При этом в случае, если депутаты трижды отклонят предложенного кандидата, президент вправе сделать назначение без утверждения парламентом. Министры силового блока и главы МИД назначаются на должность президентом после консультаций с Советом Федерации.