В Роспотребнадзоре заявили, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в РФ обострится в феврале-марте

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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России обострится в феврале-марте. Такой прогноз сделала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с РИА Новости.Для того чтобы эпидемия COVID-19 пошла на спад, большая часть населения должна стать невосприимчивой к вирусу, либо благодаря антителам после перенесенного заболевания, либо после вакцинации, либо «клеточной» памяти лимфоцитов, которая поможет справиться с инфекцией даже при отсутствии у некоторых людей антител, считает эксперт.Пшеничная отметила, что летних показателей можно ожидать только к лету следующего года. «После новогодних праздников в феврале-марте эпидемический процесс снова интенсифицируется, и к летним показателям мы вернемся, скорее всего, ближе к лету», — добавила эксперт, передает РБК.