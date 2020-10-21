На Сахалине чиновника уволили за карту с Южными Курилами как частью Японии
Россия и мир
Сотрудника сахалинского агентства по рыболовству уволили за то, что во время заседания он показал карту, на которой Курильские острова были отмечены как японские, сообщает Sakhalin.info со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. «Сотрудник сахалинского агентства по рыболовству уволен за грубую картографическую ошибку», — говорится в сообщении.
Сообщается, что карта с ошибкой была использована во время заседания рабочей группы по поддержке предпринимательства в Сахалинской области. В презентации сотрудник использовал карту из японского информационного ресурса в интернете. На ней Курильские острова были окрашены в тот же цвет, что и японский остров Хоккайдо, передает iz.ru.
Сообщается, что карта с ошибкой была использована во время заседания рабочей группы по поддержке предпринимательства в Сахалинской области. В презентации сотрудник использовал карту из японского информационного ресурса в интернете. На ней Курильские острова были окрашены в тот же цвет, что и японский остров Хоккайдо, передает iz.ru.
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