В Кремле назвали тяжелой ситуацию с развитием коронавируса в России

© Вечерние ведомости

Рекордный прирост новых случаев COVID-19 за сутки в России — это та реальность, в которой мы существуем и с которой все должны бороться, заявил официальный представитель Кремля Песков, передает РИА «Новости».По его словам, ситуация с коронавирусом в России складывается достаточно тяжелая, основные силы эпидемиологического удара ушли от Москвы в регионы, на восток.Песков отметил, что обстановка требует «чрезвычайно энергичных усилий» и от федеральных, и от региональных властей. По его словам, Путин получает всю информацию по данному вопросу.