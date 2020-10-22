В Кремле назвали тяжелой ситуацию с развитием коронавируса в России
Россия и мир
Рекордный прирост новых случаев COVID-19 за сутки в России — это та реальность, в которой мы существуем и с которой все должны бороться, заявил официальный представитель Кремля Песков, передает РИА «Новости».
По его словам, ситуация с коронавирусом в России складывается достаточно тяжелая, основные силы эпидемиологического удара ушли от Москвы в регионы, на восток.
Песков отметил, что обстановка требует «чрезвычайно энергичных усилий» и от федеральных, и от региональных властей. По его словам, Путин получает всю информацию по данному вопросу.
По его словам, ситуация с коронавирусом в России складывается достаточно тяжелая, основные силы эпидемиологического удара ушли от Москвы в регионы, на восток.
Песков отметил, что обстановка требует «чрезвычайно энергичных усилий» и от федеральных, и от региональных властей. По его словам, Путин получает всю информацию по данному вопросу.
За сутки на Среднем Урале выявили 259 случаев коронавируса
22 октября 2020
22 октября 2020
За сутки на Среднем Урале выявили 258 случаев коронавируса
20 октября 2020
20 октября 2020
На Среднем Урале выявили еще 268 носителей коронавируса
23 октября 2020
23 октября 2020
В Свердловской области за сутки выявили 249 случаев COVID-19
19 октября 2020
19 октября 2020