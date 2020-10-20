Эксперты назвали регионы, куда хотели бы хотели переехать россияне в поисках работы

© Вечерние ведомости

Россияне назвали «регионы мечты», куда они бы хотели переехать в поисках работы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса HeadHunter.В топ-3 регионов попали Москва (24%), Краснодарский край (18%) и Санкт-Петербург (13%). Для респондентов Москва привлекательна из-за более высокого уровня зарплаты (85%), Краснодарский край - из-за климатических условий и хорошей экологии (88%), а Санкт-Петербург - из-за комфортной городской среды (61%).Чаще всего хотят сменить обстановку жители Архангельской области, Республики Коми и Якутии (по 50%), тогда как меньше всего таких в Москве и Санкт-Петербурге (6% и 7% соответственно).В целом хочет переехать в другой регион страны пятая часть жителей России, а более трети периодически думают об этом.