Путин назвал ошибкой США выход из договора о РСМД

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Путин назвал выход США из договора о РСМД серьезной ошибкой. «Считаем выход США из Договора о РСМД, в результате чего он прекратил свое действие, серьезной ошибкой», - приводятся его слова на сайте Кремля.По мнению Путина, линия Россия-НАТО напряженная, а без ДРСМД создаются новые угрозы для общеевропейской безопасности. Он также добавил, что Россия придерживается моратория на развертывание РСМД наземного базирования, пока в определенных регионах не появятся ракетные вооружения американцев аналогических классов.Путин также заявил, что Россия готова отказаться от развертывания ракет 9м729 в Европе при условии встречных шагов со стороны НАТО.