Голикова заявила, что люди с диабетом и высоким артериальным давлением в 10 раз чаще заражаются COVID

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Сахарный диабет и высокое артериальное давление повышают риск заболеть коронавирусом в 10 раз и увеличивают вероятность осложнений. Об этом заявила вице-премьер России Голикова.«Пациент с диабетом и артериальной гипертензией имеет двукратное увеличение риска заражения и тяжелого течения ковида. Поэтому лица с диабетом и артериальной гипертензией - самая тяжелая когорта пациентов с COVID-19. В целом, у пациентов с сахарным диабетом инфицирование ковидом встречается в 10,3 раза чаще», - сказала Голикова на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.Как напоминает lenta.ru, за последние сутки в России число новых случаев коронавируса превысило 17 тысяч. Больше всего новых заражений зарегистрировали в Москве (5478), Санкт-Петербурге (710) и Московской области (472).