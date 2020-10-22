Центробанк второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 4,25 процента годовых

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Банк России на заседании совета директоров 23 октября сохранил ключевую ставку на уровне 4,25 процента годовых. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.Отмечается, что происходит ухудшение эпидемиологической обстановки в мире и в России. Ситуация на внешних финансовых и товарных рынках остается неустойчивой, возможно сохранение повышенной волатильности в ближайшее время, в том числе с учетом геополитических факторов, отмечает регулятор.Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 18 декабря.