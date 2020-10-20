Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову по делу о смертельном ДТП

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Московский городской суд смягчил наказание актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в центре Москвы с восьми лет колонии до 7,5 лет.Защита артиста пыталась добиться замены реального срока наказанием, не связанным с лишением свободы. Обвинение требовало оставить предыдущий приговор без измнений, передает РИА "Новости".Как напоминает lenta.ru, авария с участием актера произошла 8 июня. Ефремов находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров. Он погиб.