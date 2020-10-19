Глава Калининграда Алексей Силанов ушел в отставку по собственному желанию
Россия и мир
Глава Калининграда Алексей Силанов покинул свой пост по собственному желанию. «Отставка Силанова принята только что на внеочередном заседании горсовета. Мэр покинул свой пост по собственному желанию. Все 26 депутатов единогласно проголосовали за отставку», - сообщили «Интерфаксу» в аппарате представительного органа.
Вместо Силанова главой города назначили председателя горсовета Андрея Кропоткина. За него проголосовал 21 человек. За кандидата от ЛДПР Михаила Суханова - 6. Андрей Кропоткин уже принес присягу.
Вместо Силанова главой города назначили председателя горсовета Андрея Кропоткина. За него проголосовал 21 человек. За кандидата от ЛДПР Михаила Суханова - 6. Андрей Кропоткин уже принес присягу.
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