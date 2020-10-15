Американский журнал отказал российским ученым в публикации статьи из-за санкций
Россия и мир
Американский геофизический союз (AGU) отклонил заявку ученых из Института прикладной физики Российской академии наук на публикацию статьи в авторитетном журнале Geophysical Research Letters, передает НТВ. Как отметили в ИПФ РАН, причиной отказа было обозначено нахождение России под международными санкциями.
AGU мотивировал свой отказ тем, что статья «Новая связь между Эль-Ниньо — Южным Колебанием и атмосферным электричеством» является следствием «научных работ, финансируемых правительством РФ и министерством науки и высшего образования как части правительства РФ», сообщает lenta.ru.
Глава Академии наук Сергеев заявил, что удивлен данной ситуацией и намерен детально в ней разобраться.
AGU мотивировал свой отказ тем, что статья «Новая связь между Эль-Ниньо — Южным Колебанием и атмосферным электричеством» является следствием «научных работ, финансируемых правительством РФ и министерством науки и высшего образования как части правительства РФ», сообщает lenta.ru.
Глава Академии наук Сергеев заявил, что удивлен данной ситуацией и намерен детально в ней разобраться.
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