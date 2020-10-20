СКР назвал основную версию загрязнения Авачинской бухты на Камчатке
Россия и мир
Следственный комитет России рассматривает природную причину в качестве основной версии загрязнения Авачинского залива на Камчатке. Официальный представитель СК РФ Петренко отметила, что у обратившихся за врачебной помощью не обнаружились признаки токсического отравления, а в пробах воды, почвы и морских гидробионтов отсутствовали тяжелые металлы. По ее словам, также не происходило утечек нефтепродуктов. «Всё это подтверждает версию природного загрязнения, в том числе в результате цветения фитопланктона», — добавила Петренко.
О загрязнении воды в районе Халактырского пляжа на Камчатке стало известно в начале октября. Позднее ученые заявили о гибели 95% обитателей морского дна в акватории Авачинской бухты, напоминает Forbes.
О загрязнении воды в районе Халактырского пляжа на Камчатке стало известно в начале октября. Позднее ученые заявили о гибели 95% обитателей морского дна в акватории Авачинской бухты, напоминает Forbes.
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