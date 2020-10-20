Министр здравоохранения РФ Мурашко заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

13.19 Пятница, 23 октября 2020
Россия и мир
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в течение последних нескольких недель эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в мире имеет тенденцию к ухудшению, передает РИА «Новости». По его словам, пандемия коронавируса выявила проблемы в странах мира по «регулярности предоставления населению плановых лечебных и профилактических мероприятий».

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала новый антирекорд по суточному приросту числа случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.

В России по последним данным выявлено 17 340 новых случаев коронавируса за сутки. Это рекордное значение за все время пандемии.
© Вечерние ведомости
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