Министр здравоохранения РФ Мурашко заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Россия и мир
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в течение последних нескольких недель эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в мире имеет тенденцию к ухудшению, передает РИА «Новости». По его словам, пандемия коронавируса выявила проблемы в странах мира по «регулярности предоставления населению плановых лечебных и профилактических мероприятий».
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала новый антирекорд по суточному приросту числа случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
В России по последним данным выявлено 17 340 новых случаев коронавируса за сутки. Это рекордное значение за все время пандемии.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала новый антирекорд по суточному приросту числа случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
В России по последним данным выявлено 17 340 новых случаев коронавируса за сутки. Это рекордное значение за все время пандемии.
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