Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России

© Вечерние ведомости

Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство на территории РФ. Об этом заявил его адвокат Анатолий Кучерена, сообщает «Интерфакс». По его словам, законодательство России позволяет Сноудену получить бессрочный вид на жительство.Отвечая на вопрос, как Сноуден себя чувствует во время пандемии, Кучерена сказал, что «с ним все в порядке».Как напоминает РИА «Новости», Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США.