Картину Бэнкси Show Me The Monet продали на аукционе в Лондоне почти за $10 млн

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Пресс-служба лондонского аукционного дома Sotheby's сообщила, что картина британского уличного художника Бэнкси Show Me The Monet продана за £7,6 млн ($9,8 млн). Торги прошли 21 октября и длились восемь минут. Предварительно картину оценили в £3–5 млн ($3,9–6,5 млн), отмечается на сайте аукционного дома.Как сообщает НТВ, полотно похоже на знаменитую картину импрессиониста Клода Моне «Японский мостик», которую Бэнкси дополнил выброшенным в пруд хламом, включая тележки из супермаркета.Отмечается, что эта картина не стала самым дорогим произведением стрит-арт художника. Рекорд был поставлен в октябре 2019 года, когда картина Бэнкси Devolved Parliament ушла с молотка за $12 млн.