Эксперт Минздрава призвал россиян не делать компьютерную томографию «на всякий случай»

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Главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава России, профессор Игорь Тюрин считает, что людям не стоит делать компьютерную томографию (КТ) профилактически без назначения врача, надежным методом диагностики COVID-19 является ПЦР-тест.«В целях диагностики COVID-19 граждане массово, не дожидаясь назначения врача, хотят сделать КТ легких. КТ хорошо выявляет изменения в легких, но она не диагностирует инфекции. Это означает, что, если у конкретного пациента с конкретными респираторными жалобами нет изменений при КТ, это совершенно не означает, что он не болеет коронавирусной инфекцией», - заметил Тюрин.Он назвал следующие показания для КТ: одышка и температура выше 39 градусов, а также симптомы респираторной вирусной инфекции и серьезные факторы риска в виде хронических болезней или выраженного избытка веса.Эксперт добавил, что проверка легких без показаний нагружает систему здравоохранения и мешает работать «всем без исключения», передает lenta.ru.