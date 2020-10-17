Папа Римский Франциск высказался за гражданские права однополых пар

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Папа Римский Франциск заявил, что однополые пары должны иметь возможность оформлять свои отношения в форме гражданского союза, поскольку «имеют право на семью». Как пишет Daily Mail, соответствующее заявление понтифик сделал в середине съемок документального фильма под названием «Франческо», премьера которого состоялась вчера на кинофестивале в Риме.«Гомосексуалы имеют право быть частью семьи. Они дети Бога и имеют право на семью. Никто не должен быть из-за этого изгнан или несчастен», — сказал Франциск.Ранее Франциск уже выступал с такой же инициативой, когда был архиепископом Буэнос-Айреса. Тем не менее, на посту главы католической церкви он сделал подобное заявление впервые, отмечает «Эхо Москвы».