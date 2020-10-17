Более 4 тысяч жителей Москвы стали донорами плазмы с антителами к COVID-19

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В Москве более 4 тысяч человек, которые выздоровели после COVID-19, стали донорами плазмы, сообщили в столичном Оперштабе. «Донорами плазмы крови стали более 4 тыс. переболевших коронавирусом москвичей. Некоторые сдавали плазму несколько раз - таких более 10% от общего числа доноров», - пояснили в пресс-службе.Как напоминает rg.ru, по предложению клинического комитета в Москве с апреля начали применять плазму в качестве экспериментального метода лечения больных коронавирусной инфекцией. Он применяется для пациентов при среднем и тяжелом течении болезни. Вероятность ухудшения состояния и перевода на ИВЛ снижается почти в 2 раза, а выживаемость увеличивается на 19%.