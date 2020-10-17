Более 4 тысяч жителей Москвы стали донорами плазмы с антителами к COVID-19
Россия и мир
В Москве более 4 тысяч человек, которые выздоровели после COVID-19, стали донорами плазмы, сообщили в столичном Оперштабе. «Донорами плазмы крови стали более 4 тыс. переболевших коронавирусом москвичей. Некоторые сдавали плазму несколько раз - таких более 10% от общего числа доноров», - пояснили в пресс-службе.
Как напоминает rg.ru, по предложению клинического комитета в Москве с апреля начали применять плазму в качестве экспериментального метода лечения больных коронавирусной инфекцией. Он применяется для пациентов при среднем и тяжелом течении болезни. Вероятность ухудшения состояния и перевода на ИВЛ снижается почти в 2 раза, а выживаемость увеличивается на 19%.
Как напоминает rg.ru, по предложению клинического комитета в Москве с апреля начали применять плазму в качестве экспериментального метода лечения больных коронавирусной инфекцией. Он применяется для пациентов при среднем и тяжелом течении болезни. Вероятность ухудшения состояния и перевода на ИВЛ снижается почти в 2 раза, а выживаемость увеличивается на 19%.
847 дополнительных коек для лечения Covid-19 будут развёрнуты в Свердловской области
17 октября 2020
17 октября 2020
На Среднем Урале за сутки выявили 255 случаев коронавируса
21 октября 2020
21 октября 2020
Перед екатеринбургской ГКБ №24 образовалась пробка из «скорых»
22 октября 2020
22 октября 2020