В Москве по подозрению в мошенничестве задержан экс-замглавы Росгвардии Сергей Милейко

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Бывший заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Сергей Милейко задержан по подозрению в мошенничестве, передает rg.ru.По версии следствия, в 2012 году супруга генерала получила в доме для военных помещение под парикмахерскую по заниженной стоимости - менее чем за миллион рублей. При этом, по оценкам правоохранителей, реальная сумма превышает 20 миллионов. Милейко также проверяют на причастность к хищению при закупках форменного обмундирования для нужд Росгвардии.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, все мероприятия проводятся по инициативе Росгвардии, информация получена по итогам внутренней проверки.