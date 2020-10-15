В Москве по подозрению в мошенничестве задержан экс-замглавы Росгвардии Сергей Милейко
Россия и мир
Бывший заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Сергей Милейко задержан по подозрению в мошенничестве, передает rg.ru.
По версии следствия, в 2012 году супруга генерала получила в доме для военных помещение под парикмахерскую по заниженной стоимости - менее чем за миллион рублей. При этом, по оценкам правоохранителей, реальная сумма превышает 20 миллионов. Милейко также проверяют на причастность к хищению при закупках форменного обмундирования для нужд Росгвардии.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, все мероприятия проводятся по инициативе Росгвардии, информация получена по итогам внутренней проверки.
По версии следствия, в 2012 году супруга генерала получила в доме для военных помещение под парикмахерскую по заниженной стоимости - менее чем за миллион рублей. При этом, по оценкам правоохранителей, реальная сумма превышает 20 миллионов. Милейко также проверяют на причастность к хищению при закупках форменного обмундирования для нужд Росгвардии.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, все мероприятия проводятся по инициативе Росгвардии, информация получена по итогам внутренней проверки.
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