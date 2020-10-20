Космический корабль «Союз МС-16» с членами экипажа МКС приземлился в Казахстане
Россия и мир
В казахстанской степи юго-восточнее города Жезказган совершил благополучную посадку спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-16» с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС), передает Вести.ру.
Свою миссию на МКС завершили космонавты из России Иван Вагнер и Анатолий Иванишин, а также астронавт из NASA Крис Кэссиди. Все три космонавта уже эвакуированы из спускаемого аппарата корабля «Союз МС-16».
На МКС остались Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс. Перед возвращением Кэссиди передал командование станцией Рыжикову, сообщает РИА «Новости».
Свою миссию на МКС завершили космонавты из России Иван Вагнер и Анатолий Иванишин, а также астронавт из NASA Крис Кэссиди. Все три космонавта уже эвакуированы из спускаемого аппарата корабля «Союз МС-16».
На МКС остались Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс. Перед возвращением Кэссиди передал командование станцией Рыжикову, сообщает РИА «Новости».
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