Космический корабль «Союз МС-16» с членами экипажа МКС приземлился в Казахстане

© Вечерние ведомости

В казахстанской степи юго-восточнее города Жезказган совершил благополучную посадку спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-16» с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС), передает Вести.ру.Свою миссию на МКС завершили космонавты из России Иван Вагнер и Анатолий Иванишин, а также астронавт из NASA Крис Кэссиди. Все три космонавта уже эвакуированы из спускаемого аппарата корабля «Союз МС-16».На МКС остались Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс. Перед возвращением Кэссиди передал командование станцией Рыжикову, сообщает РИА «Новости».