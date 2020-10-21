Глава американской нацразведки обвинил Россию и Иран в попытке вмешаться в выборы
Россия и мир
РФ и Иран предприняли шаги, нацеленные на то, чтобы попытаться повлиять на ноябрьские выборы в США, заявил директор американской нацразведки Джон Рэтклифф, передает «Интерфакс».
По его словам, к России и Ирану попала информация о регистрации американских избирателей, и эти данные могут быть использованы для того, чтобы «посеять хаос и подорвать доверие» к выборам.
Глава Нацразведки уточнил, что цель вмешательства России в американские выборы — помочь действующему президенту Дональду Трампу переизбраться на второй срок. Цель Ирана, наоборот, — не допустить победы главы Белого дома.
По его словам, к России и Ирану попала информация о регистрации американских избирателей, и эти данные могут быть использованы для того, чтобы «посеять хаос и подорвать доверие» к выборам.
Глава Нацразведки уточнил, что цель вмешательства России в американские выборы — помочь действующему президенту Дональду Трампу переизбраться на второй срок. Цель Ирана, наоборот, — не допустить победы главы Белого дома.
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