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В Бразилии скончался доброволец, участвовавший в тестировании вакцины от коронавируса, разработанной компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Об этом сообщило национальное агентство по надзору за здоровьем Anvisa. Мужчине было 28 лет.Власти не уточняют, что было введено волонтеру: вакцина или плацебо. Bloomberg сообщает со ссылкой на источники, что умершему частнику испытаний не вводили препарат.Ранее испытания препарата от AstraZeneca уже дважды приостанавливали из-за проблем со здоровьем волонтёров. Как сообщал американский телеканал CNN, происходящее вызвало опасения у специалистов из Йельской школы медицины и Орегонского университета, передает «Эхо Москвы».