Путин заявил, что введение жестких ограничений в РФ из-за коронавируса не планируется

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Власти России не планируют вводить жесткие ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил Путин, передает РИА Новости. Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.По словам Путина, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, медики научились бороться с этой болезнью. «Появились препараты, медикаменты, вакцины сейчас появляются», — отметил Путин, сообщает РБК.Напомним, за последние сутки в России зафиксировали рекордное число умерших с коронавирусом — 317 человек.