Самый мощный ледокол в мире «Арктика» вошёл в состав российского атомного флота

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В Мурманске самый мощный в мире головной универсальный атомоход «Арктика» проекта 22220 официально вошёл в состав российского атомного флота. На новом ледоколе подняли российский флаг в присутствии премьер-министра Мишустина.Отмечается, что «Арктика» станет головным ледоколом уникальной серии. Атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными. Они призваны обеспечить лидерство России в Арктике и могут проводить караваны судов, пробивая лёд толщиной до трёх метров.