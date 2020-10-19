Самый мощный ледокол в мире «Арктика» вошёл в состав российского атомного флота

15.11 Среда, 21 октября 2020
Россия и мир
В Мурманске самый мощный в мире головной универсальный атомоход «Арктика» проекта 22220 официально вошёл в состав российского атомного флота. На новом ледоколе подняли российский флаг в присутствии премьер-министра Мишустина.

Отмечается, что «Арктика» станет головным ледоколом уникальной серии. Атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными. Они призваны обеспечить лидерство России в Арктике и могут проводить караваны судов, пробивая лёд толщиной до трёх метров.
© Вечерние ведомости
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