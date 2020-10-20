Главный инфекционист Минздрава РФ назвал ношение перчаток неэффективной мерой

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Ношение перчаток становится неэффективной мерой борьбы с распространением коронавируса, поскольку многие пользуются ими неправильно, так что лучше использовать антисептики, заявил главный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов, передает «Интерфакс».«Основной путь передачи вируса (90%) — воздушно-капельный, и только 10% — контактный путь, когда руками касаемся поверхности, где остался вирус, а потом дотрагиваемся до глаз, рта. Эти 10% значительной роли не играют», — заявил он.При этом Чуланов отметил, что носить маски - «очень важно, это должны делать все без исключения, и обрабатывать руки антисептиком - тогда сможем сдерживать эпидемическую ситуацию».